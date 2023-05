A Valencia – Real Madrid mérkőzésen történt balhé után szócsata kezdődött Vinicius Jr és Javier Tebas között. A brazil posztjára a La Liga elnöke reagált, mondván ő maga nem jelent meg azokon a találkozókon, amik meg voltak beszélve a diszkriminatív megjegyzésekkel kapcsolatban, azonban a királyiak klasszisának sem kellett sokáig várni a válaszára, amiben további csípős megjegyzéseket vágott Tebas fejéhez.

„Még egyszer, ahelyett, hogy az elkövetőket kritizálná, a La Liga elnöke a közösségi médiában támad engem. Akármennyire is tesz és beszél úgy, mintha nem tudna olvasni, a bajnokságáról kialakult kép ezáltal került megbélyegzésre. Nézze meg a válaszokat a posztja alatt és meg fog lepődni…”

Mais uma vez, em vez de criticar racistas, o presidente da LaLiga aparece nas redes sociais para me atacar.



Por mais que você fale e finja não ler, a imagem do seu campeonato está abalada. Veja as respostas do seus posts e tenha uma surpresa...



Omitir-se só faz com que você se… https://t.co/RGO9AZ24IA