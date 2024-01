A Real Madrid tavaly májusi, Valencia elleni mérkőzése a spanyol labdarúgás egyik legsötétebb napja volt az elmúlt években.

A találkozó utolsó szakaszában Vinícius Júniort a Mestalla közönségének egy kisebb része rasszista módon szidalmazta, ami igen nyugtalanító jelenetekhez vezetett a Mario Kempes déli lelátójának környékén.

A Valencia eltiltotta az incidensért felelős személyeket, és mostanra kiderült, hogy nem Vinícius volt az egyetlen Real Madrid játékos, akit rasszista gyalázkodás ért aznap. Jelenleg bírósági eljárás folyik az ügyben, és a Marca úgy tudja, hogy Éder Militao csütörtökön vallomást tett azzal kapcsolatban, hogy őt is bántalmazták.

Valencia’s Mouctar Diakhaby is still not satisfied with La Liga:



"With my story La Liga didn’t do what was necessary but when it happened to a Real Madrid player things were done immediately.”



"I don't think La Liga has investigated thoroughly. They have tried to bury it so… pic.twitter.com/AuLb5M9m20