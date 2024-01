Vinícius Junior sosem félt felvenni a harcot, és órákig tartó viták, éles nyilatkozatok és dühkitörések után a brazil belevetette magát a Real Madrid vasárnapi, Almeria elleni visszavágóját övező VAR-vita ügyébe is.

Az andalúziaiak dühösek voltak a videóbíró miatt, amely a La Liga történetében először három döntést is az egyik fél javára ítélt meg. A Real Madrid egy gólt és egy büntetőt kapott, és egy találatot érvénytelenítettek az ellenfél részéről. A játékvezetők közötti beszélgetések hangfelvételei azt mutatják, hogy a pályán lévő vezetőbírónak azonban nem mutatták meg az összes releváns felvételt.

Vinícius Junior volt az egyik haszonélvezője a helyzetnek, mivel az eredetileg kezezés miatt elvett gólját végül megadták.

A szakértők egyetértettek abban, hogy ez a döntés nem volt helyes, vagy legalábbis nem volt elég egyértelmű ahhoz, hogy meghozzák. Vinícius azonban nevetett a vitán, a Twitteren nagyszerű gólnak nevezte a találatát: „Golazo!!! Mindig így szoktam csinálni a Copacabana strandon".

