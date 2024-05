Több korábbi ikon és jelenlegi labdarúgó szerint a brazil szélső is esélyes a végső győzelemre, de csapattársa, Jude Bellingham is joggal pályázhat a díjra egy erős nyárral.

„Én Bellinghamnek adnám.” – mondta Vinícius.

Amennyiben Bellingham nagyban hozzájárul a Real Madrid Bajnokok Ligája-győzelméhez, és az Eb-n is maradandót alkot az angolokkal, komoly esélye lehet az Aranylabdára, amihez valószínűleg az is kell, hogy Vinícius ne nyerje meg a Copa Américát hazája válogatottjával.

A Real hetese azt is elárulta, hogyan készül a mérkőzésekre.

„Mindig megkérem a stábot, hogy készítsenek felvételeket a szélső és középső hátvédekről akik ellen játszunk. A meccsek előtt átnézem ezeket, hogy tudjam, miként akarnak megállítani.” – mondta.



„Manapság a kapusokat is elemzem, hiszen a büntetőket is én rúgom.” – fejezte be Vinícius, akire a szezon legfontosabb mérkőzése vár szombaton, a Borussia Dortmund elleni BL-döntő a Wembley-ben.

A Real tizenötödik, a Dortmund második elsőségére hajt.

(Borítókép: tribuna.com)