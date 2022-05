A világbajnoki címvédő Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a Forma-1 történetének első Miami Nagydíját vasárnap, és ezzel 19 pontra csökkentette a hátrányát az összetettben élen álló és most másodikként végző Charles Leclerc-rel, a Ferrari monacói pilótájával szemben.

A 24 éves Verstappennek ez volt az idei harmadik, és pályafutása 23. futamgyőzelme.



Leclerc mögött csapattársa, a spanyol Carlos Sainz Jr. végzett harmadikként.

A rajtot a pole pozícióból startoló Leclerc mellett Verstappen kapta el a legjobban, a holland címvédő az első kanyarban határozott manőverrel megelőzte Sainzot, és feljött másodiknak Leclerc mögé. Verstappen nem sokat késlekedett, közel maradt az élen száguldó ferraris riválishoz, majd a kilencedik kör elején viszonylag simán meg is előzte, így az élre állt.

Leclerc a folytatásban nem tudta tartani Verstappen tempóját, körről körre nőtt a hátránya, mígnem a 24. körben a boxba hajtott kerékcserére. A Red Bull sem várt sokáig, két körrel később Verstappent is kiállt új abroncsokért, majd jött friss gumikért Sainz a Ferrarihoz, a negyedik Sergio Pérez pedig a Red Bullhoz.

A kerékcserék után visszaállt a korábbi sorrend, az élen Verstappen száguldott nagyjából 7,5 másodperces előnnyel a második Leclerc-rel szemben, Sainz a harmadik pozícióban már csaknem 20 másodperccel maradt el az első helyezettől.

VERSTAPPEN WINS IN MIAMI!



Leclerc takes second, Sainz finishes third #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/LSXKJD8U3g