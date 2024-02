Robert Lewandowski helyzete bizonytalan az FC Barcelonánál. Spanyol újságírók szerint a klub fontolgatja az eladását.

A válságban lévő együttesnél az aktuális szezon után nagy változások várhatók. Köztudott, hogy Xavi elhagyja a klubot. Az öltözőben is egyre több szó esik a vérátömlesztésről.



A spanyol média aktívan pletykál Frenkie de Jong jövőjéről. Azonban több jelölt is van arra, hogy elhagyja a Barcelonát. Várhatóan Robert Lewandowski is köztük lesz.

Ez az információ az El Chiringuito legutóbbi kiadásában derült ki. Jose Alvarez újságíró a lengyelt azon játékosok között említette, akiket a Barcelona eladhat, ha vonzó ajánlat érkezik. Rajta kívül ebbe a csoportba tartozik még Ronald Araujo és a jelenleg a Brightonban kölcsönben szereplő Ansu Fati is.



A műsor másik vendége egy lépéssel tovább ment. Szerinte más probléma is van az előző szezon gólkirályával. Jordi Jota szerint

„Lewandowski szerepel az átigazolási listán. Vannak olyan játékosok az öltözőben, akik nem jönnek ki vele.”



Lewandowski eladása azért lehet előnyös a Barcelona számára, mert – sajtóhírek szerint – a fizetése évről évre nő. Szerződése 2026 nyaráig érvényes.

Borítókép: Getty Images