Rablótámadás érte Pierre-Emerick Aubameyangot.

A Daily Mail szerint hétfőn hajnalban legalább négy támadó hatolt be Aubameyang castelldefelsi otthonának hátsó kertjébe. Rendőrségi források szerint a rablók lőfegyverrel és vasrúddal fenyegették a játékost, és meg is verték őt, majd behatoltak a házába, ahol tovább fenyegették őt és feleségét.



A támadóknak állítólag ezt követően sikerült kinyitni a családi széfjét, melyből több ékszert is elloptak., majd egy fehér Audi A3-mal elmenekültek. A történtekről, Aubameyang felesége, Alysha Behague értesítette a rendőrséget a történtekről.



Arról egyelőre nincs információ, hogy a pár két gyermeke, Curtys és Pierre otthon voltak-e a rablás idején.

Borítókép: Alex Caparros/Getty Images