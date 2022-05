Vinícuis Júniort korábban szóba hoztáka Paris Saint-Germainnel, a brazil azonban tisztázta a helyzetet.



A 21 éves játékos életébe nagy áttörést jelentett ez a szezon. A brazil 51 mérkőzésen lépett pályára, ami alatt 21 gólt szerzett és 20 gólpasszt adott.

Viníciusrt korábban összeboronálták a Paris Saint-Germainnal, ám most világossá tette, nem akarja elhagyni a Real Madridot.



„A Paris Saint-Germain érdeklődik irántam? A Real Madridban akarok maradni. Közel állok a szerződéshosszabbításhoz" – mondta Fabrizio Romano átigazolási szakértő szerint.

Vinicius Junior: "Paris Saint-Germain interested in me? I want to stay at Real Madrid. I'm close to a contract renewal", he confirms. #RealMadrid



Real Madrid will enter into final stages of his contract extension until June 2028. pic.twitter.com/8a8CGgyruc