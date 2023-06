A brazil média beszámolója szerint alakul az egyezség a CIF (a Brazil Labdarúgó Szövetség) és az olasz tréner között, ideális esetben akár már most júniusban megszülethet.



Arra azonban még egy évet kellene várni, hogy Ancelotti leüljön a brazil kispadra. Korábban arról szóltak a hírek, hogy 2024 januárjától irányítaná Neymarékat, a legfrissebb információk alapján ez kitolódott hat hónappal.



Amennyiben igazak a hírek, Ancelotti madridi időszaka három év után lezárulna, függetlenül attól, miként alakul a 2023/24-es szezon a királyi gárdánál.



A brazil média szerint a CIF most azon dolgozik, hogyan alakuljon a válogatott helyzete a következő egy évben. Az együttest valószínűleg egy „bizottság” fogja vezetni, melyben Ramón Menezes mellett egy európai szakember is helyet kap, akit Ancelotti javasol.





A Selecaóra nyolc meccs vár 2024 júniusáig, ebből hat világbajnoki selejtező.

Borítókép: Aitor Alcalde Colomer/Getty Images