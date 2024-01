Ismét nyilvánosságra hozták a játékvezetők közötti párbeszédet, az Atletico Madrid-Sevilla mérkőzés legvégén történt vitatott esethez fűződően.



Mindössze négy nappal a Real Madrid - Almeria mérkőzés nagy felzúdulása után, amelyen Hernández Maeso játékvezető és Hernández Hernández videóbíró miatt ismét egy kulcsfontosságú akció került a középpontba, ezúttal az Atletico Madrid mérkőzésén.

Az utolsó percben Barrios megmagyarázhatatlan labdavesztése a saját térfelén egy Sevilla labdaszerzéshez vezetett, Erik Lamela berohanása pedig azzal végződött, hogy a hazaiak játékosa elgázolta az argentint. Gil Manzano nem habozott, és a büntetőpontra mutatott.

This was given a penalty for Sevilla by the ref



After VAR review the penalty was cancelled and Atletico Madrid won their match and qualified to the next round



Any outrage? Any tears? Any corruption chants?



Nope, not Real Madrid so doesn’t apply here. pic.twitter.com/f72w9Oi8cw