Lamine Yamal. Jól jegyezzük meg ezt a nevet, hiszen szombat óta ő a Barcelona valaha volt legfiatalabb játékosa, aki pályára lépett a La Ligában.



A spanyol ifjúsági válogatottban is bizonyító csodagyerek 15 évesen, 9 hónaposan és 16 naposan debütált, amikor a 83. percben Gavit váltotta.

Ekkor a csapat már nagy előnyben volt a Betissel szemben, így Xavi úgy érezhette, biztonságosak a körülmények ahhoz, hogy bedobja a mélyvízbe a srácot.

Ennek ellenére Yamal meglepően éretten és veszélyesen szállt be a meccsbe, majdnem kiosztott egy gólpasszt és a gólszerzésre is lett volna lehetősége.

„Júliusban lesz 16 éves, remek személyisége van és veleszületett tehetsége. Fontos szakaszt jelenthet a klubnak! Egyáltalán nem félt a lehetőségtől, hálás és boldog a lehetőségért. Remek, hogy van önbizalma, ez az edzéseken is látszott.”



„Különleges játékos, gólt is szerezhetett volna, de majdnem gólpasszt is adott. Megmutatta, mire képes. Nagyon jók voltak az utolsó passzai.”



„Nagyon nagy potenciál van benne! Hogy hasonló-e Messihez vagy Ansuhoz? Szerintem igen!”



„Sokkal érettebb a játéka, mint amit egy 15 évestől megszokhattunk. Felkészült játékos, ezért tettem be a csapatba.”



„Ő egy olyan srác, aki képes különbséget teremteni egy meccsen, ma pedig megmutatta, mennyire sok mindenre képes.”

Xavi: “Lamine Yamal did very well. I told him to try things and he has done so. At 15 years old, imagine…”. #FCB



“He was almost able to score. He is a special player, he has self-confidence, he can be important, you realize it in training”. pic.twitter.com/1PlGCpIC5K