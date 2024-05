Az elmúlt hetekben mentek a találgatások, vajon Toni Kroos meghosszabbítja-e nyáron lejáró szerőzdését a Real Madridnál, ám a német középpályás most tiszta vizet öntött a pohárba, bejelentte, hogy a nyári Európa-bajnokság után szögre akasztja a stoplist és visszavonul. A 34 éves játékos 10 éve tagja a Királyi Gárdának, mindent többször is megnyert a madridi együttessel, így nem igazán van feljebb számára. Mint írta:

"2014. július 17-e. A nap, amikor bemutattak a Real Madridnál. A nap, amely megváltoztatta az életem, nem csak mint futballista, hanem mint ember is. Egy új fejezet kezdete volt ez a világ legnagyobb klubjában. Most, 10 évvel később ez a fejezet lezárul. Soha nem fogom elfelejteni ezeket a sikeres éveket, szeretném mindenkinek megköszönni, aki támogatott és hitt bennem, de főleg nektek, Madridisták! Többször elmondtam már, a Real Madrid az utolsó klub lesz, ahol játszom. Nagyon boldog és büszke vagyok, hogy megtaláltam a tökéletes időzítést a visszavonulásra és saját magam dönthettem erről, nem pedig az élet szólt közbe. Szeretném a csúcson befejezni, most pedig már csak egy cél vezérel, hogy meglegyen a 15. BL-serleg!!! HALA MADRID" - írta Instagram oldalán a 34 éves középpályás.

Kroos hosszas, 17 éves pályafutása alatt olyan csapatoknak volt alapembere, mint az FC Bayern München, a Bayer 04 Leverkusen és a Real Madrid C.F.. Összesen 824 tétmérkőzésen lépett pályára, mely találkozókon 79 gól és 181 gólpassz került a neve mellé. A nyári Európa-bajnokságon pedig nagyon sokat segíthet a házigazda német válogatottnak, hogy minél messzebbre jussanak a hazai rendezésű Eb-n.

World Cup

Champions League (5)

Club World Cup (6)

Bundesliga (3)

La Liga (4)

UEFA Super Cup (5)

German Cup (3)

Copa del Rey (1)

Spanish Super Cup (4)

German Super Cup (1)



Toni Kroos has one of the all-time trophy cabinets pic.twitter.com/LC6rawHclA