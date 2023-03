A Real Madrid középpályása, Toni Kroos a saját podcastjében beszélt klubja mezéről.



A játékos beszélgetős műsorára jellemző, hogy szabadon és őszintén beszél a labdarúgás aktuális kérdéseiről, most pedig a Real Madrid dresszét vette górcső alá.

„Ebben a szezonban ismét van gallér a mezünkön. Minden tervezőnek üzenem, hogy ez nem egy póló, hanem egy mez. A gallér baromság! Ezek az összeállítások nem jók, kényelmetlenek és csúnyák.”

Az idei szezonban a Real Madrid fennállásának 120. évét ünnepli, ezért hordanak idén egy hagyományos, gallérral és gombbal ellátott mezt. Ez azonban úgy néz ki, nem nyerte el Kroos tetszését.

Kroos a műsorban arról is beszélt, hogy szerinte egyértelműen Benzemának kellett volna nyernie a FIFA Év Játékosa díját, ezért pedig bojkottálta a rendezvényt.

JUST IN: A big Premier League club has asked about Toni Kroos’ contract. The player has told them he will either retire or stay at Real Madrid. He won’t join another team. @abc_es pic.twitter.com/jrJfgsolfW