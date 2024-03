Gil Manzano számára egészen biztosan nem a szombati Valencia-Real Madrid összecsapás volt a legjobb meccse, ugyanis a találkozó 99. percében egy gólba tartó labdába fújt bele, és vetett véget a mérkőzésnek.



Ha ez nem lenne elég, a majdnem gólszerző Bellingham heves felháborodását látva még ki is állította az angolt.

"Ez egy kib*szott gól! A labda a levegőben volt!" - kiabálta a Real Madrid játékosa, amire Gil Manzano egyből felmutatta a pirosat.

Mivel Bellingham szavait Manzano a jegyzőkönyvben is rögzítette, várhatóan eltiltásra számíthat majd a játékos, hacsak nem jár sikerrel a Real Madrid fellebbezése, amit már be is jelentettek, hogy meg fognak tenni.

A spanyol eltiltási szabályok viszonylag konkrétan leírják, milyen eltiltás vár arra, aki „agresszív módon” beszél és közeledik a játékvezető felé.

Ennek értelmében a Real Madrid házi gólkirálya 2-3 mérkőzéses eltiltásra számíthat.

