A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő FC Barcelona háza táján másról sem szólnak olykor a hírek az elmúlt másfél évben, csak hogy milyen anyagi lehetőségeik vannak vagy lesznek és, hogy mennyi tartozása van a katalán együttesnek. A Diari ARA érteséülései szerint a Barcának 1300 millió eurót kell visszafizetnie a hitelekből 2032 előtt, ebből ráadásul 613 milliót még 2028-ig, vagyis négy éven belül, ami alaposan leszűkíti a lehetőségeiket a csapat erősítését illetően.

Xavi nemrégiben pont arról beszélt egy sajtótájékoztatón, hogy a csapat szurkolóinak el kell fogadniuk, hogy nem olyan jelenleg a helyzet, mint 20 éve, a Real Madrid ellépett tőlük és a rendelkezésre álló anyagiak alaposan leszűkíti a mozgásterüket az átigazolási piacon. Ezen szavakra a klub elnöke, Joan Laporta alaposan berágott, szerinte nyilvánosan alázta meg az együttest, s most már ott tartanak, hogy akár a szezon végén távozhat a 44 éves szakember, pedig néhány héttel ezelőtt még pont abban állapodtak meg, hogy a katalán vezetőedző kitölti szerződését a gránátvörös-kékeknél.

A legfrisebb hírek szerint a Bayern München és a német válogatott korábbi kapitánya, Hansi Flick lehet az utódja. A Barcelona első emberét viszont jobban aggaszthatja ettől, hogy a spanyol adóhivatal vizsgálja Laporta granciáját, amit vállalt a fizetés ütemezésére.

