Gareth Bale egy újabb mérkőzésről marad le, most technikai döntés miatt hagyja ki a Sevilla elleni bajnokit. Zinedine Zidane jó formán egyáltalán nem számol már a walesivel, akinek ez idei valaha volt legrosszabb szezonja amióta a Real Madridba igazolt.

Rengeteg tényező hátráltatta: sérülések, eltiltások és technikai döntések, azonban az elég árulkodó, hogy a bajnokságban csak a lehetséges játékpercek felén számított rá a francia szakember. Idén eddig mindössze két gólja van, mindkettőt a Villareal ellen szerezte még szeptemberben.

A Királyi Gárdába több játékos is visszatér a Sevilla elleni rangadóra. Karim Benzema is bevethető lesz már, csakúgy, mint Luka Jovic is. Eden Hazard és Marco Asensio még nincsenek a keretben sérülésük miatt. Fede Valverde pedig a spanyol kupa-döntőben kapott piros lapja következtében kénytelen kihagyni a szombati találkozót.

Egy kis pikantériája lesz az összecsapásnak Julian Lopetegui visszatérése Madridba, aki jelenleg a Sevilla vezetőedzője, viszont viharos körülményeket között távozott a Real Madridtól elég gyorsan.

"Zidane rendkívüli munkát végzett a Real Madriddal. Az eredményeik elismerésre méltók. Megteszünk mindent, hogy megnehezítsük majd a dolgukat. Bízunk a győzelemben, de tisztában vagyunk vele, hogy ez rendkívül nehéz lesz" - mondta a Sevilla trénere, aki megerősítette azt is, hogy sorfalat fognak állni a Szuperkupa győztesnek.

A spanyol bajnokság 20. fordulójában a Real Madrid a Sevilla együttesét fogadja szombaton hazai pályán.

Forrás: Marca.com

Borítókép: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images