Folyamatosan erősödnek a pletykák, miszerint a Barcelona megpróbálkozik Lionel Messi visszaszerzésével a nyáron.



Ebben a legnagyobb gát pont a La Liga pénzügyi szabályozása, ami már Gavi új szerződését sem engedélyezte, nemhogy egy Lionel Messi kaliberű játékos leigazolását.

Ennek köszönhetően a La Liga és a klub, azon belül is Joan Laporta és Javier Tebas között feszült a hangulat. Mindennek ellenére a szerdai La Liga közgyűlésen mosolyogva, diplomatikusan fogtak kezet.

A gyűlést követően Javier Tebas a Barca helyzetét is megemlítette nyilatkozatában.

„Jelenleg nem tudnák regisztrálni, de van még idejük. Várunk tőlük egy megvalósíthatósági tanulmányt.”



„A liga szempontjából remélem, hogy a Barcelona megteszi a szükséges lépéseket és tudják majd regisztrálni. Nagy rajongója vagyok Lionel Messinek!”



Javier Tebas (La Liga President) : “I hope that FC Barcelona do what’s necessary to bring Messi back to our league . I am a fan of Messi, he is the best player in the world.” pic.twitter.com/Vumsbhuyjr

„Nem fogjuk megváltoztatni a gazdasági normákat. A Barcelonának ezeken belül kell mozognia, ha le akarják igazolni Messit.”

A Marca beszámolója szerint a katalánok fontolgatják, hogy újabb befektető segítségével jutnának pénzhez.

Lionel Messi a hírek szerint kivár, ugyanis ha lehetősége van visszatérni, semmilyen esetben sem választaná a PSG-vel való hosszabbítást.

Liga president Tebas on Messi: “Barça must take many financial measures to undertake Messi’s registration. They need lot of effort to make it happen”. #FCB



“Today I don't see his signing as feasible. But there’s a lot of time left, Barça can still make moves to get Leo”. pic.twitter.com/yP2jdXxwdt