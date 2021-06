A 21 éves Brahim Díaz úgy tűnik, hogy kölcsönben Milánóban marad, vételi opcióval. A Real Madrid jobbhátvédje, Álvaro Odriozola csatlakozhat a piros-feketékhez.

Az U21-es spanyol válogatott játékos, Brahim Díaz az elmúlt idényt Milánóban töltötte a Real Madrid kölcsönjátékosaként. Az olasz nagyklub meg akarja tartani a fiatal támadót, és már haladnak is a tárgyalások a Real Madriddal.

Fabrizio Romano transzferszakértő értesülései szerint, a Milan közel áll Díaz kapcsán a megállapodáshoz. A terv az, hogy a Milan ismét kölcsönveszi a spanyol játékost, ám most vételi opcióval. A Real Madrid azonban szeretne egy visszavásárlási záradékot tenni a szerződésbe. Egyes információk szerint a tárgyalás során felmerült Álvaro Odriozola neve is, aki nem kapott az előző szezonban sok játéklehetőséget Madridban.

AC Milan are close to complete the agreement with Real Madrid to sign Brahim Diaz on loan for one more season with buy option - Real want to include a ‘recompra’ clause. #ACMilan



Also Álvaro Odriozola has been discussed between Real and Milan, after Brahim. @SkySport https://t.co/cTm90ltbOq