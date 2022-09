Neymar biztosította támogatásáról Viniciust.



Ahogy arról korábban beszámoltunk Vinicius Junior nem várt módon került reflektorfénybe a Mallorca elleni mérkőzést követően. A brazil ráordított az ellenfél edzőjére, mivel szerinte a szakember arra utasította játékosait, hogy menjenek neki. A másik fél azonban azt állítja a Real Madrid játékosa őket és a szurkolóikat is folyamatosan provokálta. A Királyi Gárdánál állítólag már többször figyelmeztették a sztárt, ám idáig nem volt túl sok hatása.



Az indulatok az elmúlt napokban sem hagytak alább. Az Atlético Madrid elleni mérkőzés előtt Koke figyelmeztette a játékost, és azt mondta nem biztos, hogy Viniciusnak megérné az újabb jelenet.









Ugyanakkor olyanok is akadtak, akik védelmükbe vették a brazilt. Alvaro Morata mellett Neymar is kiállt mellette.



"Cselezz, táncolj és légy önmagad, boldog azért, hogy az vagy, aki vagy! Menj a csúcsra, barátom, a következő gólodért táncolunk" - írta Neymar a közösségi oldalán.

Borítókép: Buda Mendes/Getty Images