Jól mozgott a Barcelona az idei átigazolási szezonban, ennek eredményeképpen több minőségi játékost is sikerült megszerezniük.

A védelembe érkezett Jules Koundé és Christensen is, akik szintén arra hivatottak, hogy erősítsék a katalánok védelmét, ami az előző szezonokban sokszor lyukas volt.

Az érkezők azonban átértékelik a meglévő játékosok helyzetét is, ez pedig különösen igaz Gerard Piquére.

A Diario Sport értesülései szerint Xavi az idei szezonban jócskán visszasorolná a veterán védőt a rangsorban, és csupán ötödik számú opcióként számol vele a védelem tengelyében.

Ez egy újabb rossz hír Piquének azután, hogy a klub a napokban jelentős bércsökkentésre kérte őt és Sergio Busquets-t.

Everything indicates that Gerard Piqué will be the fifth option for the centre-back position next season.



— @sport pic.twitter.com/G8t4HF37L7