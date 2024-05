Az elmúlt másfél hét történései alaposan felkavarták az állóvizet a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő FC Barcelonánál. Annak ellenére, hogy áprilisban még úgy tűnt, Xavi kitölti szerződését, most annak nagyobb a valószínűsége, hogy a 44 éves szakvezető mégis távozik posztjáról. Spanyol sajtóhírek szerint pedig a Barca elnöke, Joan Laporta már meg is találta utódját, a korábban a Bayern Münchent és a német labdarúgó-válogatott irányító Hansi Flick veheti át a stafétát.

Barcelona are pushing in contacts with Hansi Flick, he's been waiting for Barça option as his favorite one for months.



Flick, never in talks with Chelsea and fully focused on Barça option if Xavi will leave the club.



He's the main option for president Laporta. pic.twitter.com/dl3zptDUGF