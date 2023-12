Az Atlético Madridnál elkövetett tette miatti kereszttűz motiválja Joao Félixet, aki ragaszkodik a Barcelonához. Antoine Griezmann pedig a madridiak ikonja, miután jóvá tette azt a hibáját, hogy csatlakozott korábban a rivális egyesülethez.

Ha tehetnék, mindketten kitörölnék a múltjukat. Ma azonban felelevenítik azt, hogy rendezzék a lezáratlan ügyeket. Olyannyira, hogy egyikük sem habozik megcsókolni a címerüket, hogy egyértelművé tegyék, csak a jelenben élnek. Joao bár hivatalosan még az Atlético játékosa, mindenki úgy érzi, hogy az ő helye Barcelonában van, míg Griezmann nem talált jobb módot arra, hogy csapata élére álljon, és visszahódítsa a szurkolóit, hogy jóvá tegye azt a hibát, hogy oldalt váltott, és elkötelezte magát a Barcelonához.

Maga Griezmann lenne az, aki kirobbantaná az ellenségeskedést, mivel annak ellenére, hogy elismerte, hogy Joaónak voltak jó pillanatai az Atléticónál, utalt az állandóság hiányára, mint az egyik tényezőre, ami végül a távozásához vezetett egy olyan klubtól, ahová 127 millió kifizetése után érkezett, pontosan azért, hogy megpróbálja elfeledtetni őt, ami nem sikerült. Antoine azt sem rejtette véka alá, hogy a portugál a Diego Simeone módszeréhez való alkalmazkodásának hiánya végül a feladásra késztette.

Azonban csak azután, hogy Saúl bevallotta, hogy Joao Atléticónál töltött ideje alatt jobban is dolgozhatott volna, a portugál válaszolt egykori csapattársainak.

„Vannak dolgok, amiket jobban is csinálhattam volna. Én és mindenki más is. Nem ment minden jól. Ez nem csak egy ember hibája, hanem többé" - válaszolta a Movistarnak adott interjújában, mielőtt még egy lépéssel tovább ment volna. „Kedvelem a Barca stílusát… ahogy sokan mások is. Ha megkérdezed az Atlético játékosait, természetesen ők is szívesebben játszanának többet ilyen támadószellemben. Ha nem ezt válaszolják, hazudnak” - szögezné le nyersen, mielőtt magában tartaná, hogy megünnepelné-e, ha gólt szerezne.

„A futballt nem lehet egyetlen mérkőzéssel megmagyarázni. Fontos a folytonosság, az, hogy van mögötted történelem. Ez az, ami számít. Egy meccsen mindenki tud jól játszani” – mondta Simeone, aki tudja, hogy egykori játékosa még nagyobb veszélyt jelenthet a történtek miatt.

„Simeone szavai egy csapás, de itt arról beszélek, amit látok" - mondta Xavi percekkel később. "Az a Joao, akit én látok, boldog, dinamikus, jól alkalmazkodik, egy joker… Nincs rá panaszom. A korábbi csapattársai nyilatkozatai biztosan motiválják őt. El vagyok ragadtatva a teljesítményétől és az alkalmazkodásától."

