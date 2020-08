Luis Suárez távozhat, a Bayern Münchennel vasárnap Bajnokok Ligáját nyert Philippe Coutinho ugyanakkor hamarosan visszatér az FC Barcelona labdarúgócsapatához.

A katalán RAC1 rádióadó értesülése szerint a Barcelona múlt héten kinevezett holland vezetőedzője, Ronald Koeman hétfőn (ma) közölte Suárezzel, hogy a továbbiakban nem tart rá igényt.



A 33 éves uruguayi támadó szerződése jövő nyáron jár le, sajtóhírek szerint a játékos ügyvédei megpróbálják elérni a katalán vezetőségnél, hogy ügyfelük már idén ingyen távozhasson.



Suárez 65 millió font ellenében 2014-ben érkezett Barcelonába a Liverpooltól, azóta 283 mérkőzésen 198 gólt szerzett és 109 gólpasszt adott, előbbivel a klub történetének harmadik legeredményesebb játékosa.



Coutinho ugyanakkor - akinek egy hét múlva lejár a kölcsönszerződése - a vasárnapi BL-döntő után azt mondta, hamarosan visszatér Barcelonába, de egyelőre nem tudja megmondani, mit hoz számára a jövő.



"Nem gondolkoztam erről, a döntőre koncentráltam. Csak annyit tudok mondani, továbbra is keményen fogok dolgozni és szeretnék sikeres lenni" - mondta a brazil támadó.



A 28 éves Coutinho ugyancsak az FC Liverpooltól került a katalánokhoz, akik 2018-ban 105 millió fontért vásárolták meg, ez azonban a különböző bónuszokkal 142 millió fontra nőhet.



A Bayern vasárnapi sikerével egyébként az angol csapat is jól járt, ugyanis további ötmillió font jár nekik amiatt, hogy a brazil válogatott játékos megnyerte a Bajnokok Ligáját. Sajtóhírek szerint ugyanakkor a Barcelona nem kíván fizetni, meglátásuk szerint ugyanis a brazilnak velük kellett volna BL-t nyernie, nem egy másik csapattal. A Liverpoolhoz közeli források azonban arról számoltak be, ez a kitétel nem volt benne az adásvételi szerződésben, így jár nekik a pénz.

Kép: Erwin Spek/Soccrates/Getty Images