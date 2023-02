A legfrisseb hírek szerint Luka Modric továbbra is szeretne a La Ligában szerepelni.



Luka Modric a Real Madrid modernkori legendája, aki a közelmúlt futballtörténelmének egyik legjobb középpályásává nőtte ki magát. A spanyol fővárosban töltött ideje alatt Modric rengeteg trófeát nyert, melyek közt öt Bajnokok Ligája cím is volt. 2018-ban a Királyi Gárdában és a horvát válogatottban nyújtott teljesítményével megkapta a legrangosabb egyéni kitüntetést, az Aranylabdát.



Sikerei ellenére a 37 éves játékos karrierje kezd az alkonyati szakaszába lépni és már olyan pletykák is felröppentek körülötte, hogy a szezont követően távozik Spanyolországból és Cristiano Ronaldóhoz hasonlóan a Közel-Keleten folytatja.



A Dierio AS most azonban arról számolt be, hogy a horvát labdarúgó még legalább egy szezont szeretne a Real Madridnál maradni. A hírek szerint a két fél szándéka megegyezik, ugyanis a spanyol klub is szeretne új szerződést ajánlani a játékosnak.



Borítókép: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto a Getty Images