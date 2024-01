A Spanyol Doppingellenes Ügynökséget nemrégiben megrázó botrány az ország egyik legnagyobb futballistáját, Sergio Ramost is érintheti.

Újabb részletek láttak napvilágot a Real Madrid korábbi és a Sevilla jelenlegi sztárjával, Sergio Ramosszal kapcsolatban, akinek állítólag sikerült elkerülnie a büntetést, amiért a Real Madridnál töltött ideje alatt megsértette a doppingteszt protokollt.

Amint arról a Relevo beszámolt, Ramosnak egy 2018. áprilisi, Malaga elleni mérkőzés után kellett volna doppingvizsgálaton részt vennie. Azonban mind Ramos, mind a madridi csapat orvosa, Julio de la Morena sem volt hajlandó elvégezni a tesztet, amíg Ramosnak nem volt lehetősége zuhanyozni.

A doppingellenőrzési szabályok szerint a sportolóknak a verseny után azonnal mintát kell adniuk, és minden megtagadást vagy akadályozást úgy kezelnek, mintha a sportoló pozitív tesztet adott volna.

A jelentésből kiderül, hogy az esetről korábban a Der Spiegel is beszámolt, de az új részletek rávilágítanak arra, hogy az ügy miért nem vezetett vizsgálathoz vagy szankciókhoz Ramos számára.

Ramos és de la Morena az előírt nyomon követési folyamat részeként jelentették be intézkedéseiket. A vizsgálatot azonban végül megszüntették egy gyakori, de helytelen gyakorlat miatt - a vizsgálatot a szükséges kettő helyett csak egy ügynök végezte, ami érvénytelenné tette azt. A teszt során jelen lévő második személy nem egy hitelesített ügynök volt, hanem az ügynök apja.

Lényeges tisztázni, hogy nincs szó arról, hogy Ramos pozitív mintát adott volna tiltott szerekre; a kérdés inkább a doppingellenes protokollok megsértése és az eset kivizsgálásának későbbi elmulasztása körül forog.

Sergio Ramos így minden bizonnyal komolyabb szankció nélkül megúszhatja az esetet.

