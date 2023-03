Sajtóhírek szerint Luka Modric szakíthat ezen a nyáron a Real Madriddal és Szaúd-Arábiában, vagy Katarban folytathatja pályafutását.



Bár Luka Modric korábban többször kijelentette, hogy szeretne a Királyi Gárdánál maradni és az Al Nassr ajánlatát is visszautasította, most mégis úgy tűnik a horvát elhagyhatja a spanyol klubot.



A Sky Sport Germany most arról számolt be, hogy Modric és jelenlegi csapata még meg sem kezdte a tárgyalásokat az új szerződésről, így minden jel arra utal, hogy a középpályás nem hosszabbít. A lap hozzátette, a 37 éves játékos Szaúd-Arábiából és Katarból is számos ajánaltott kapott, és két-három héten belül dönthet a sorsáról.



Modric a Real Madrid színeiben 473 mérkőzésen lépett pályára, ami alatt 37 gólt és 76 gólpasszt szerzett.

Borítókép: Gongora/NurPhoto via Getty Images