Féléves londoni kölcsönjátékot követően visszatért Madridba a 2019-es rekordigazolás, Joao Felix. A portugál futballista helyzete instabilnak látszott, elvették tőle a 7-es mezszámot, esetleges távozása kapcsán több klub érdeklődéséről lehetett hallani.



Az Atletico elnöke, Enrique Cerezo most tiszta vizet öntött a pohárba. „Boldogok vagyunk, hogy egy olyan kvalitású játékossal rendelkezünk, mint Joao Félix. Szerencsénkre az Atléticóban játszik. Ő egy olyan futballista, akit mindenki nagyon szeret. A mai napig – és amíg az ellenkezője be nem bizonyosodik, sok szezonon át – a mi csapatunk tagja.”



A klubvezető az első edzésen tapasztalt viselkedéssel kapcsolatban is kifejtette véleményét. „Amikor befejezed a szabadságodat, és ilyen fizikai felméréseket kapsz, kétségtelenül kiakadsz. Tizenegy helyett nyolckor kelni – én sem lennék boldog.”



A vezetőedző és a régi-új játékos viszonya tekintetében Cerezo szerint neki nem kell tudnia mindenki magánéletéről. Simeone tekintetében megjegyezte, „Ő egy nagyszerű edző, számunkra nélkülözhetetlen. Sok éve van a pályán, bármit megtesz, amit akar. Ha ez nekünk tetszik, akkor folytatni fogja.”







„Szeretjük Cholot” – zárta szavait az elnök, akit egy tradicionális malacevő vacsora közben kérdeztek mindezekről.



Borítókép: Pablo Cuadra/Getty Images