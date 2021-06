Mint, ahogy arról korábban beszámoltunk, Sergio Ramos 16 év után elbúcsúzik a Real Madridtól, mivel nem sikerült megújítania a szerződését. A klub bejelentése után a spanyol játékos könnyeivel küszködve búcsúzott el együttesétől.



A spanyol válogatott játékost egy külön esemény keretein belül búcsúztatták el. A 35 éves labdarúgó feleségével és gyermekeivel vett részt a neki szánt ünnepségen, ahol először egy videó segítségével visszaidézték a legszebb pillanatait, majd meghallgatták a klubelnök, Florentino Pérez búcsúztató gondolatait.

„Nem könnyű nap ez. Ez az érzelmekkel teli tett minden madridista számára nehéz, így nekem is.



„Nem felejtem el 2005. szeptember 8-át, amikor Sergio megérkezett a Bernabéuba a bemutatására. Hatalmas vágya volt, hogy meghódítsa a világot. Ő volt az első spanyol játékos, akit elnökként szerződtettem. Nagy erőfeszítéseket tettünk az átigazolására, ami nem volt egyszerű, de bíztunk benne, hogy az érkezése egy sikeres korszak kezdete lesz majd. Szinte még kamasz volt.”

„Tizenhat év telt el, és a klub történetének leglátványosabb pályáját vázoltad fel közben. Szinte gyerekként érkeztél és nagyon büszke vagyok arra, amit elértél.”



„A Real Madrid egyik nagy legendája vagy. Köszönjük, hogy megvédted a címerünket és a mezünket. A madridisták számára és azoknak, akik szeretik ezt a klubot, mindig a La Decima embere leszel. Emberek millióinak az a 93. percben fejelt liszaboni gólod fog eszébe jutni” – utalt Pérez a klub 10. európai kupájának megszerzésére.

Reply with a to this 2014 #UCL final moment... Sergio Ramos: "That [93rd-minute] goal was scored by every Real Madrid fan." #UCLclassics | @realmadriden | @SergioRamos

"Összességében 22 címet szerzetél, ami megegyezik Marceló trófeáinak számával, és csak eggyel előz meg titeket Paco Gento. 101 gólt lőttél, ami védőként lenyűgőző szám. 671 meccset játszottál a címerünk alatt. Örökké a nagy kapitányaink közé tartozol majd. Külön köszönöm, hogy növelted a klub legendáját.”

„Nem könnyű ez a nap, mert igazán különleges ember voltál számomra. Te és én együtt éltük és írtuk a Real Madrid történelmét. Kívánom, hogy boldog légy és tudd, ez mindig az otthonod marad. Egy olyan legenda mint te, mindig a Madrid nagykövete leszel” – zárta szavait az elnök.

Ezt követően Ramos is a színpadra állt, ahol könnyeivel küszködve búcsúzott.

„Eljött életem egyik legnehezebb pillanata. Sosem voltam felkészülve a Real Madridtól való búcsúzásra, de eljött az idő, hogy búcsút intsek."

Sergio Ramos is in tears at the farewell party, they will not be able to replace you with anyone, Ramos pic.twitter.com/eyLx4mvIQi