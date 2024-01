Sergio Ramos a Sevilla legutóbbi Athletic Bilbao elleni 2-0-ás vereségét követően szakította félbe a mérkőzés utáni interjúját, hogy összevesszen egy szurkolóval a lelátón.

Mikel Vesga és Aitor Paredes góljai elegendőek voltak ahhoz, hogy a Sevilla együttese a szezonbeli kilencedik vereségét szenvedje el a bajnokságban.

A Sevilla jelenleg csak a 16-dik helyen áll a tabellán, jóval a megszokottól elmaradva. Sanchez Flores már a harmadik edzőjük a szezonban, miután José Luis Mendilibart és Diego Alonsót is kirúgták.

Ramos a nyáron csatlakozott vissza nevelőklubjához, miután hagyta lejárni szerződését a Paris Saint-Germainnél.

Amikor arról kérdezték, miért döntött a visszatérés mellett, azt felelte: „Alig várom, hogy újra viselhessem a Sevilla címerét, hogy újra pályára léphessek a Sanchez-Pizjuanban, és hogy újra találkozhassak veletek.”

„Úgy gondolom, hogy nem csak magamnak tartozom ezzel, hanem a családomnak is, a nagyapámnak, aki fiatalon Sevilla játékossá tett és az édesapámnak” – folytatta a spanyol védő.

„Innentől kezdve úgy gondolom, nem volt értelme más irányt venni, csak hazatérni” – magyarázta döntését Ramos.

A 37 éves játékos ebben a szezonban 15 alkalommal lépett pályára, és mindenkinél jobban tudja, hogy csapatának nem megy jól a játék az utóbbi időben.

Miközben csütörtök este a DAZN-nek nyilatkozott, egy Sevilla szurkoló megpróbálta szembesíteni Ramost a csapat jelenlegi helyzetével.

A szenvedélyes Ramos abbahagyta a válaszadást, hogy levezesse a frusztrációját.



'Have a little respect, people are talking here! Have a little respect for the people and the badge'



Sergio Ramos yelled at a fan in the middle of his postgame interview



(via @DAZN_ES)pic.twitter.com/iL5FMkKQI7