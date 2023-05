Sergio Busquets 18 év után elhagyja a Barcelona labdarúgócsapatát - jelentette be a klub szerdán.

A 34 éves, világ- és Európa-bajnok futballista 2005-ben csatlakozott a katalán együtteshez, majd három évvel később mutatkozhatott be az első csapatban, amelyben 718 alkalommal lépett pályára, ezzel harmadik az örökrangsorban. Az utóbbi két évben Busquets vette át a csapatkapitányi szerepet.

