A játékost a Villarreal kereste meg, hogy szívesen látnák az idei szezonban kölcsönben.

Az amerikai jobbhátvéd Fabrizio Romano értesülései szerint komolyan elgondolkodott az ajánlaton, mivel jól látszik, Xavi nem számít rá az első csapatnál.

Természetesen a klub nem gördítene akadályt a játékos távozása elé, ezzel is enyhíthetnének a fizetési sapka általi hurok szorításán

Destet a Manchester United is figyeli, azonban amíg Wan-Bissaka nem távozik tőlük, ten Hagék nem tudják szerződtetni a katalánok játékosát.

Excl: Sergiño Dest’s now considering a loan proposal from Villarreal, he’s open to discuss about it. Talks on with Barça — it’s up to the player. #FCB



Manchester United manager ten Hag wants Dest, it’s a possibility but it can only happen if Wan-Bissaka will leave. #MUFC pic.twitter.com/7Ofy602amK