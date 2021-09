Karim Benzema formája sok mindenki elismerését elnyerte. Sokak számára ő a világ legjobb játékosa a szezon eleji formát tekintve.

"Ha az Aranylabda komoly cím, akkor biztosan Benzemáé"- írta Juan Ignacio Garcia-Ochoa, csütörtök reggel a Marca című napilap rovatában. A spanyol újságíró úgy véli, hogy jelenleg senki sem hasonlítható össze a Real Madrid támadójával.

„Az a nyolc gól, a melyet Benzema szerzett az első hat La Liga mérkőzésen, nem merülhet feledésbe. Továbbra is úgy futballozik, mint az angyalok. Sőt, merném állítani, hogy senki sem focizik nála jobban. Emellett hét gólpassza is van, ezt még Haaland és Lewandowski sem bírja követni. Jelenleg senki sem hasonlítható Benzemához, még Messi és Cristiano Ronaldo sem.”

„Az Aranylabda kérdés. Ha ez még mindig egy komoly díj, akkor most Karimnak kell nyernie. Van valaki jobb nála? Lewandowski lehet tavaly megérdemelte volna. Karim azonban nem csak egy csatár, ő a labdarúgó. Régóta megérdemelte volna már a játékáért, és most a góljaival és gólpasszaival is megerősíti ezt.”

Forrás: real-france.fr

Borítókép: real-france.fr