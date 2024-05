A tavalyi kiesés közben kinevezett menedzser, Paulo Pezzolano különös szezonzárást tudhat magáénak. A szurkolók a szezon közben szinte végig, és a feljutást kiharcoló mérkőzésen is elégedetlenek voltak vele, és követelték lemondását.

A győzelem utáni ünneplésen Valladolid városházájának erkélyén mikrofont ragadott, majd saját menesztésére buzdította a szurkolókat, ezzel is heccelve őket.

„Pezzolano mondjon le!” – kiabált a szurkolóknak, akik felemás körülmények között fogadták a rigmust.



Az elmúlt évben rengeteg pletyka övezte a brazil Ronaldo helyzetét is a Valladolid csapatánál, a többségi részvényes állítólag hajlandó lenne eladni a klubot már 30-50 millió eurós vételárért cserébe is.

A vasárnapi győzelmet követő ünneplésen őt is megkérdezték, mi lesz a csapattal és a brazil elárulta, három ajánlata is van, de még nem tudja a Fenomén, elfogadja-e bármelyiket is.

„Most inkább maradnék, mint hogy eladjam a csapatot. Jól át fogom gondolni, mielőtt döntök.” – mondta a Marcának.

Ronaldo mellett Pezzolano helye sem tisztázott, nyilvánvaló, hogy az uruguayi jó munkát végez a csapatnál, hiszen egyből visszajuttatta őket, de néhány szurkolóval a határon van a kapcsolata, ami nem biztos, hogy jó előjel hosszútávon.

(Borítókép: X)