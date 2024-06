Rodrygo megerősítette maradási szándékát a szombati 2-0-ra megnyert Bajnokok Ligája-finálé után.



A döntő hetén több pletyka is felütötte fejét a támadó távozásával kapcsolatban, többek között a Manchester City-vel is hírbe hozták.

Korábban Rodrygo a DAZN-nak így nyilatkozott:

„Bármi megtörténhet, szerződésem van a Reállal, de nem zárok ki semmit.”

A brazil viszont rögtön utána azt mondta, hogy rosszul értelmezték a sajtósok a mondani valóját.

A szombat esti győzelmet követően viszont tényleg minden kételyt eloszlatott:

„A héten rengeteg pletykáról és érdeklődésről szóltak a hírek, de ezekről semmit sem tudok és nem is érdekelnek.” – mondta.

A zárómondatával pedig minden madridistát megnyugatott:

„Ha vannak is ajánlatok, nem bánom. Maradok. Boldog vagyok itt. Hogy is hagyhatnám el a Real Madridot?” – fejezte be.

Az immáron háromszoros spanyol bajnok és kétszeres BL-győztes Rodrygo duplázott a Real Madriddal és a nyáron felteheti szezonjára a koronát egy esetleges Copa América győzelemmel.

A 23 éves brazil 2023/24-es szezonban 50 mérkőzésen lépett pályára a Real Madrid színeiben, melyeken 17 gólt és 9 asszisztot jegyzett.

