Robert Moreno irányítja a jövőben a spanyol labdarúgó-bajnokságban szereplő Granada együttesének szakmai munkáját.

A klub pénteken honlapján jelentette be a 43 éves tréner érkezését, akivel két szezonra szóló megállapodást kötött.

Robert Moreno először dolgozhat a spanyol élvonalban vezetőedzőként.



A szakember a spanyol válogatottat 2019-ben - Luis Enrique szövetségi kapitány távollétében - már kilenc mérkőzésen irányította, mérlege hét győzelem és két döntetlen. Luis Enrique akkor családi okok miatt maradt távol, majd visszatérését követően Robert Moreno, aki másodedzőjeként léphetett az örökébe a válogatottnál - korábban az AS Románál, a Celta Vigónál és a Barcelonánál is dolgoztak együtt -, távozott a nemzeti együttestől.

Robert Moreno a 2019/20-as szezonban a Monaco kispadján 13 mérkőzést kapott.

Granadai elődje, Diego Martínez Penas három idényen keresztül irányította a csapatot, amelyet feljuttatott az élvonalba, ahol előbb hetedik, majd kilencedik lett. A Király Kupában tavaly az elődöntőig, az Európa-ligában idén a negyeddöntőig jutott a csapattal. Bár a klub marasztalta, Diego Martínez a távozás mellett döntött.

