A Real Madridnál idén hadilábon állnak a sérülésekkel, bár ez eddig leginkább a védelmüket tépázta.



A Girona elleni megnyert találkozón viszont az idei szezonban már 20-szor eredményes Jude Bellingham is fájdalmat érzett a bokájában, ezért el kellett hagynia a játékteret.

A Real Madrid orvosai által vasárnap elvégzett vizsgálatok kimutatták, hogy a házi gólkirálynak súlyosan kificamodott a bokája, ezért hosszabb kihagyás várhat rá.

A Marca értesülései szerint Bellingham legalább két hétre kiesik a játékból, de a visszatérését inkább a március 6-i Lipcse elleni BL-összecsapásra datálják.

Ez a sérülés korábban több madridi játékost is elért, 2019-ben Vinicius Jr-nak például majdnem hét hetet kellett kihagynia miatta.

A Real Madridnak eddig mindössze öt meccsen kellett nélkülöznie a szezonban az angol támadót, ezeket pedig kivétel nélkül megnyerték. Ancelotti ilyenkor rendre Brahim Diaznak szavazott bizalmat, így a játékos készülhet arra, hogy a következő hetekben komoly szerepet kap majd a csapatnál.

