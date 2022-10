Kinevezte új vezetőedzőjét a Sevilla.



A spanyol klub a Borussia Dortmund elleni BL-vereséget követően menesztette vezetőedzőjét, Julen Lopeteguit, de már meg is találta a szakember utódját. A Sevilla a hivatalos oldalán jelentette be, hogy egykori edzője, Jorge Sampoli ül majd le a kispadjára.



Az argentin tréner legutóbb a francia nagyklubban, a Marseille-ben tevékenykedett, de idén nyáron távozott posztjáról. Sampaoli szerződése 2024 nyaráig szól.



We're delighted to announce Jorge Sampaoli's return to the club as first-team coach!