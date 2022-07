A játékos 2027-ig írt alá a gránátvörös-kékekkel, a híresztelések szerint az átigazolás díja 58+9 millió euró lett.

Bemutatása során a brazil cselgép beszélt korábbi példaképeiről is, illetve megköszönte Laportának a lehetőséget, hogy végre élete klubjában szerepelhet, számolt be a Marca.

„Hatalmas megtiszteltetés, hogy itt lehetek! – kezdte mondandóját a játékos – Sok példaképem megfordult itt, ha csak a felét le tudom tenni az asztalra, mint ők, már boldog leszek! Még mindig nehezen hiszem el, a gyerekkori álmom vált valóra!”



„Olyan játékos vagyok, aki mindig nyerni akar, úgyhogy biztosan állíthatom, egy igazi küzdővel lett gazdagabb a keret.”



„A kezdetektől fogva tudtam, hogy itt akarok játszani, mindent meg is tettünk ennek érdekében. Biztos vagyok benne, hogy jó döntést hoztam.”



„Akkor kezdtem el követni a Barcát, amikor Ronaldinho ide igazolt. Nagy hatással volt rám a játéka, szeretnék csak fele olyan jó lenni, mint ő! Decót és Neymart is csodálva néztem, szeretnék ugyanúgy történelmet írni a klubnál, mint ők!”



