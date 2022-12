Gerard Piqué visszavonulásával a Barcelona egy olyan ikont vesztett el, akinek a neve az elmúlt 15 évben összeforrt a klubbal.



A spanyol játékos 2014-ben elhagyta a katalánokat, ám 2008-ban visszatért és ezt követően 615 meccsen segítette a gránátvörös-kékeket. Ez idő alatt nyolcszor lett spanyol bajnok, és háromszor nyert BL-trófeát.

Piqué a szezon elején jelentette be visszavonulását, és november elején az Almeira ellen játszotta utolsó mérkőzését. A 35 éves játékost sokan nagyra értékelték a klubnál. Közéjük tartozik, a katalánok elnöke, Joan Laporta is, aki a Barca TV-nek kijelentette örül, hogy megismerhette őt.



„Büszke vagyok arra, hogy a Piqué elnöke lehettem. Rendkívüli módon viselkedett a Barcával és mindannyiunkkal. Bonyolult szezon volt, de győztesként hitte, hogy tovább bírja. Ennek ellenére nem számoltak vele annyira, mint gondolta” – mondta, majd kifejtette, mindig szívesen látja a legendát a klubnál.



„Nagyszerű karriert futott be a klubnál, és tudja, hogy ez az otthona. Mi itt vagyunk neki, bármire szüksége lenne.”

Borítókép: David Ramos/Getty Images