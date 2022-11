Érdekes szóváltásba keveredett a Barcelona legutóbbi mérkőzésén Gerard Piqué és a Real Madrid-szimpátiával többször megvádolt Gil Manzano játékvezető.

A mérkőzés félidejében a védő odarohant a bíróhoz, és heves szavakkal kezdte kritizálni. A játékvezető jelentés szerint Piqué többször emlegette Manzano anyját.

Az esetet követően Piquét kiállította a padról a spori, a várakozások szerint pedig további 6-8 meccsre el is tiltják majd, habár visszavonulása miatt ez okafogyottá válik.

Gerard Piqué szerdán Ibai Llanos streamjében vendégeskedett, ahol elmondta, nem pont úgy történtek a dolgok, ahogy a jelentésben szerepel.

„Nem szidtam senkinek az anyját!”



„Amik szerepelnek a jelentésben, azokat a szavakat a játékvezetői öltözőben adták a számba.”

La Liga would have suspended Gerard Piqué for 6 matches due to his behaviour against Gil Manzano, but he can no longer be suspended because he has retired.



— @isaacfouto pic.twitter.com/mvbCaUfhhs