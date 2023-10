Az andorrai sportért és ifjúságért felelős államtitkár, Alain Cabanes nemrég megerősítette, hogy az FC Andorra a következő szezonban már nem rendezheti hazai meccseit az Estadi Nacionalban. A LaLiga Hypermotionban (spanyol másodosztály) szereplő klub még ideiglenes lehetőséget sem kap.

A klub elnöke, a korábbi barcelonai futballista 2018-ban vette át a klubot, akkor még a katalán III. osztályban szerepeltek, jelenleg a spanyol másodosztály 17. helyén állnak. A szerződésük jövő nyáron lejár, onnantól új helyszín után kellene nézni.

Pique közösségi oldalán posztolt a döntéssel kapcsolatban: „Több mint 4 millió eurót fektettünk be a Nemzeti Stadion átalakításába, hogy a LaLiga engedjen minket játszani, most pedig kirúgnak minket. Andorrában nincs olyan sportlétesítmény, ahol olyan feltételek lennének, hogy jövőre is versenyezni tudjunk. Köszönjük, hogy kiutasítottak minket az országból. Nincs más megoldásunk, mint hogy elhagyjuk és megváltoztassuk a klub nevét. Gratulálok, profi labdarúgás nélkül hagytátok Andorrát”.

A lehetséges helyszín- és névváltást először a LaLigának kellene jelezni, csak akkor jöhet létre, ha ők rábólintanak.

Borítókép: Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images/Getty Images