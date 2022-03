A Barcelona szupertehetsége, Pedri hálás Ronald Koemannek, lenyűgözi Xavi, és dicséri csapattársát, Ousmane Dembélét.



Amikor 2020 nyarán Pedri megérkezett a Barcelonához, Ronald Koeman volt az edző. A holland nagy bizalmat szavazott a fiatal játékosnak, aki a mai napig hálás ezért. Pedri élt a lehetőséggel és már az első szezonja során igazi áttörést ért el, mára pedig a klubban és a spanyol válogatottnál is jelentős szerepe van. A játékos most elárulta, sokat jelentett neki Koeman hozzáállása.



„Sokkal tartozom neki, mert az első pillanattól fogva megbízott bennem, nagyon hálás vagyok ezért” - mondta Pedri a La Vanguardiának.



„Jó csapatunk volt, de sajnos a dolgok nem úgy sikerültek, ahogy elterveztük, de most itt van Xavi és hihetetlen munkát végez” – tette hozzá, majd azt is elmagyarázta az új edző, hogyan alakította át a csapatot.



„Ő egy olyan edző, aki minden egy lépésével önbizalmat ad nekünk, mert nagyon jól tudja, mit akar kezdeni a csapattal és a játékosok tökéletesen megértik. Tisztában vagyunk vele, hogy a labdabirtokláson keresztül tudjuk irányítani a játékot és ő ehhez ragaszkodik.”



A Barcelona támadója, Ousmane Dembélé az utóbbi időben remek formát hozott, ami lenyűgözte Pedrit.



„Nagyon jó a kapcsolatom vele, és egy őrült játékos. Nagyon meglepett. Nem tudod, hogy balra vagy jobbra fog menni, arra megy, amerre akar, és öröm, hogy van. Néha viccelődök vele a jövőjét illetően, de ezt a döntést neki magának kell meghoznia” – mondta csapattársáról.



Xavi korábban Pedrit a Barcelona legendás játékosához, Andrés Iniestához hasonlította, ami plusz motivációt jelent a játékos számára.



„Boldoggá tesz, szeretem. Teljes őrültségnek látszik, amit a Barcelonáért és Spanyolországért tett, ezért motivációként használom, hogy jól csináljam a dolgokat.”



Forrás: fotbolltransfers.com



Borítókép: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images