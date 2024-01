A Sevilla 3-1-re legyőzte a Getafe csapatát, és bejutott a Király-kupa következő fordulójába. A mérkőzés után az andalúz klub úgy döntött, hogy tréfát űz az ellenfél játékosából, Mason Greenwoodból.

A mérkőzést a halhatatlan Sergio Ramos nyitotta a 8. percben. A spanyol nem csak gólt szerzett, de az egész este folyamán nagyon jól teljesített.



A Getafe Jaime Mata révén egyenlített, de az utolsó szó a Sevilláé volt. Isaac Romero a második játékrészben két gólt is szerzett, ezzel biztosította csapata győzelmét és továbbjutását.

Mason Greenwood végigjátszotta a Getafe mérkőzését. A Manchester Unitedtől kölcsönkapott angolnak azonban nem volt könnyű dolga a Sevilla védelmével.



A végső sípszó után Greenwoodot a Sevilla hivatalos angol nyelvű fiókján, az X platformon (Twitter) gúnyolták ki: Sergio Ramos kiüríti a hátsó zsebét a mai meccs után - írták, a bejegyzéshez egy képet is mellékelve, amelyen kulcsok, pénztárca, telefon és... egy Greenwoodról készült fotó látható.

Sergio Ramos emptying his back pocket after the game tonight: pic.twitter.com/aexb2HMcNA