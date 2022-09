Egy év után a Paris Saint-Germainnél, az emberek végre kezdenek hozzászokni a gondolathoz, hogy Lionel Messi már nem a Barcelona játékosa. Az argentin zseni tavaly az egyik legnehezebb szezonját élte meg, idén viszont ismét remek formában.

Távozása még mindig megviseli a Barcelona szurkolóit. Joan Laporta elnök ígéretet tett, hogy meghosszabbítja Messi szerződését, aki végül ingyen távozott a klubtól, miután a klub visszalépett az egyezségtől. Visszatérve távozásának eredeti okára, aki a korábbi elnök, Josep Maria Bartomeu. Az El Mundo birtokába jutott dokumentumok szerint május 4-én Bartomeu megkereste Messi édesapját egy első ajánlattal. Bartomeu meg akart állapodni a hosszabbításról még egy évre, egy olyan bekezdéssel, amely kimondja, hogy a következő szezonok mindegyikét automatikusan meghosszabbítják, ha Leo április 30-ig nem gondolja meg magát.

"Úgy gondoljuk, hogy ez egy tökéletes megállapodás lenne mindenki számára" - tette hozzá. Jorge Messi a Camp Nouban családi páholyra és az egész családnak egy privát repülőjegyre Argentínába szóló kéréssel válaszolt, amit a klub gond nélkül elfogadott.

Exclusiva EL MUNDO accede a los archivos secretos del Barcelona: estas eran las brutales exigencias de Messi para su renovación #Barçaleaks https://t.co/7IGk9yB19m — EL MUNDO (@elmundoes) September 20, 2022

Bartomeu alatt Messi hivatalos távozási kérelmet nyújtott be a klubnak. Ez azután történt, hogy a tárgyalások meghiúsultak az új szerződésről. Az El Mundo kiszivárogtatott néhány e-mailt a tárgyalásról, a Diario AS pedig részletezte Messi néhány követelését.

- 2023-ig szóló szerződés egyoldalú hosszabbítási opcióval

- A pandémia miatti bércsökkentés 20%-os visszafizetése a következő két szezonban, 3%-os kamatozással

- Egy páholy a Camp Nouban Messi és Suárez családjának számára

- A szerződés felbontása esetén a halasztott fizetés kifizetése kamatokkal együtt

- 10 millió eurós aláírási bónusz, amelyet 2023-ban kell kifizetni

- Fizetésemelés - az adók emelése esetén - hogy az ne befolyásolja a fizetését

- A 700 millió eurós kivásárlási záradékának eltörlése, jelképes 10 ezer eurós összegre csökkentve azt

- Privát karácsonyi repülőút az egész család számára Argentínába

E feltételek mellett Messi két kérdés megoldását is kérte az aláírás előtt:

- Pepe Costa szerződéshosszabbítása, hogy az ő szerződése is olyan hosszú legyen, mint Messié

- A klub kötelezettségvállalásának aláírása, hogy kifizeti Rodrigo Messinek a neki járó jutalékokat

Bár a számok nagyok, mindezek a követelések meglehetősen ésszerűek, a juttatásoktól eltekintve. A klub ezután azzal érvelt, hogy a világjárvány miatti bevételcsökkenés 30%-os lesz, és a játékos fizetésének a következő években megtérülő csökkentését is ebben a százalékban határozták meg. "Lionel és Jorge is elfogadta ezt a klub érdekében" - erősítette ezt meg a család ügyvédje. Bartomeu már június 25-én elutasította a záradék csökkentését és a 10 millió eurós aláírási bónusz azonnali kifizetését. Az akkori elnök úgy vélte, hogy a záradék eltávolítása azt a benyomást keltené a külvilágban, hogy a Barca ajtaja nyitva áll Messi távozása előtt, míg a bónusz kifizetését a gazdasági helyzet miatt lehetetlennek látta. Azzal kapcsolatban is sürgette a Messit, hogy várjon 1,1 milliárd körüli bevételi szintet bármilyen emeléshez.

A Messi család ezt nem volt hajlandó elfogadni, és a tárgyalások ezen a ponton véget értek. A többi már történelem. A Bartomeu vezetőség részéről az elmúlt években következetes kampány folyt Messi imázsának bemocskolása érdekében, aminek része volt az is, hogy rendszeresen nyilvánosságra hoztak részleteket a szerződéseiről. Úgy tűnik, ez egy újabb lépés lehet ebbe az irányba, hiszen a részletek ugyanabból az újságból származnak, mint korábban.

Borítókép és fotók: Eric Alonso/Getty Images