A Real Madrid 2024-es védekezési problémái még nagyobb figyelmet irányítottak Antonio Rüdigerre.

A Real Madridnál fennálló sérülésválság miatt a klub azt tervezi, hogy a januári átigazolási időszakban utánanézne pár lehetőségnek.

Egy rövid távú kölcsönadás vagy egy szabad átigazolás marad a legvalószínűbb lépés, hogy elkerüljék egy hosszabb szerződéssel rendelkező játékos leigazolását.

Rüdigernek az elkövetkező hónapokban is folyamatosan jelen kell lennie a Real Madridnál, miután a szezon első felében 17 alkalommal lépett pályára a La Ligában.

A német válogatott játékos egy remek késői győztes góllal vezette sikerre a Real Madridot, amely a hét közepén a Mallorca elleni 1-0-ás hazai győzelemmel indította a 2024-es évet.



Ozil with the BIG praise for Rudiger! https://t.co/k5i82BFass