A Barcelona a SPORT értesülései szerint hamar reagált Busquets távozási szándékára és már ki is jelölték elsődleges választásukat a helyére.

Martin Zubimendi, a Real Sociedad 23 éves játékosa a Barcában és a spanyol válogatottban is kézenfekvő pótlása Busquetsnek.

Imanol Alguacil keze alatt rengeteget fejlődött a baszkoknál, mára a csapat egyik megkerülhetetlen alakja lett.

Xavi is felismerte a tehetségét, a hírek szerint Jordi Cruyffal egyetértésben ő az elsődleges jelöltjük.

Ruben Neves lenne a másik opciója a katalánoknak, de ő idősebb és kevésbé passzol játékfelfogásban Busquetshez.

Xavi szereti Zubimendi játékstílusát is, ugyanis remekül tartja a labdát és jó a passzjátéka is. Nem elhanyagolható, hogy évek óta az elitben játszik, így 23 éves kora ellenére komoly tapasztalata van a La Ligában.

Nem lesz azonban egyszerű az egyezkedés a Real Sociedaddal, ugyanis a baszkok híresen kemény tárgyalók. Mindenesetre Zubimendi szerződése tartalmaz egy 60 millió eurós kivásárlási opciót, amivel Laportáék megkerülhetik a klubbal történő tárgyalásokat.

Zubimendi Highlights



Is he the Busquets replacement?



pic.twitter.com/iF8nyBV58U