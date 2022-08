A katalánok már öt játékost sikeresen szerződtettek a nyáron, Koundét leszámítva pedig sikerült be is regisztrálni őket.

A híradások szerint ha a Barca meg tud szabadulni még valakitől ezekben a napokban, az újabb esélyt nyit arra, hogy legyen még érkező a klubhoz.

A jobbhátvéd pozíciójára Xavi külön kérésére próbál embert találni Alemany, mivel a tréner nem elégedett Desttel. Itt Juan Foyth, Thomas Meunier és az ingyen igazolható saját nevelés, Hector Bellerin neve merült fel.

Másik kényes pozíció a balhátvédé, ahol ugyan Keita Baldé remekül szerepelt a Sociedad ellen, a katalánok mégis igazolnának egy tapasztaltabb alternatívát Jordi Alba mellé.

Marcos Alonso neve régóta kering a sajtóban, a személyes feltételekről állítólag már hónapokkal ezelőtt megegyeztek, azonban a Chelseavel még nem sikerült közös nevezőre jutni.

Ha őt nem sikerül megszerezni, Javi Galan a másik név, a Celta Vigóból.

Sűrű napok elé néznek tehát a katalánok, ám jelen pillanatban igencsak kérdéses, hogy kell-e még játékosbemutatót szervezni a Camp Nou gyepére a nyáron.

