A Spanyol Szuperkupa második elődöntőjében a Barcelona és az Osasuna csaptak össze egymással.

A másik elődöntőben a két madridi rivális Real Madrid és az Atletico Madrid játszott egymással, és rangadóhoz méltóan hosszabbítás után nyert Carlo Ancelotti együttese 5-3-ra.

A Barcelona az Osasuna elleni első félidőben, bár több helyzete is volt, azonban gólt egyikből sem tudott szerezni.

A két csapat így 0-0-ás döntetlennel vonult el a félidőre.

A második játékrészben magasabb fokozatba kapcsoltak a katalánok, ami végül meg is hozta a hőn áhított gólt méghozzá Robert Lewandowski révén, aki az 59-dik percben szerezte meg a mérkőzés első gólját 1-0.

A mérkőzés legvégén pedig a hosszabbításban érkezett Lamine Yamal a Barcelona fiatal játékosa, aki végleg eldöntötte a mérkőzés sorsát 2-0.

A Barcelona így készülhet, a nagy rivális Real Madrid elleni Szuperkupa döntőre vasárnap.



