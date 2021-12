Carlo Ancelotti, a spanyol labdarúgó-bajnokságban éllovas Real Madrid vezetőedzője szerint csapatának három, rutinos játékosa alkotja jelenleg a világ legjobb középpályás sorát.

A 62 éves, sikeres olasz tréner - aki nyártól második időszakát tölti a madridiak kispadján - az As című spanyol lapnak adott nyilatkozatában kifejtette: a Luka Modric, Toni Kroos és Casemiro alkotta trió most a legjobb a világon.



"A két tizenhatos között folyamatosan ingázó futballisták talán klasszikusabb középpályások, de ők annyi tapasztalattal és olyan egyedi stílussal bírnak, ami rendkívülivé teszik őket. Ráadásul hárman nagyon jól megértik és kiegészítik egymást. Amikor ők egyszerre lehetnek a pályán, akkor nincs másik középpályás trió, amelyet össze lehetne velük hasonlítani" - mondta a tréner.



Ancelotti dicsérte Karim Benzemát is, az együttes első számú gólfelelősét. Az edző szerint a nagyszerű képességekkel rendelkező francia csatár folyamatosan húzóember, aki felér Cristiano Ronaldóhoz és Erling Haalandhoz.



A királyiak magabiztos előnnyel vezetik a La Ligát, nyolc ponttal gyűjtöttek többet a második Sevillánál, 13-mal a harmadik Betisnél, 17-tel a címvédő Atlético Madridnál és 18-cal a nagy rivális Barcelonánál, bár egy meccsel előrébb is járnak. A Bajnokok Ligájában csoportgyőztesként - öt győzelem és egy vereség - jutottak a nyolcaddöntőbe, ahol majd a Paris Saint-Germain lesz az ellenfelük.



Ancelotti igyekezett óvatosságra inteni az őszi idénytől fellelkesült Real-szurkolókat, és trófeákat nem ígért ugyan, azt viszont igen, hogy mindig igyekeznek a legjobbjukat nyújtani és a legjobb eredményt elérni.



"Két vereségünk volt mindössze, az Espanyoltól a bajnokságban, a Sherifftől a BL-ben kaptunk ki, de ez egy olyan időszak volt, amikor olyan játékosok hiányoztak, mint Modric vagy Kroos. Amikor visszatértek, világosan látszott, hogy nagyon más kvalitásai vannak a csapatnak" - mondta.

