A Real Madrid labdarúgó csapata a tegnapi játéknapon 2-0-s hátrányból fordítva győzött a Sevilla otthonában, amivel újabb lépést tettek a bajnoki cím felé.

Az első félidőben Rakitic és Lamela találatával kétgólos előnybe kerültek a hazaiak. A második félidő elején Rodrygo gyorsan szépített, majd Nacho döntetlenre mentett. A hosszabbításban a Chelsea-t kiejtő Karim Benzema góljával nyert a Real Madrid, amivel újabb lépést tett a bajnoki arany megszerzése felé.

A mérkőzést követően óriási volt az öröm a Királyi Gárda öltözőjében, mindenki ünnepelt, egy valakit kivéve. Gareth Bale-t.

A walesi játékos az egész mérkőzésen a kispadon volt a Ramon Sanchez Pizhuan-ban rendezett mérkzőésen, láthatóan nem érezte a sikert sajátjának.

A felvételeken ünneplő játékosokat láthatunk, de Bale az eseményektől távolabb tartózkodott.

Nem volt mosoly az arcán, és csapata győzelme után egyáltalán nem volt boldog.

nobody hates real madrid more than gareth bale https://t.co/EDjEcTUrvO